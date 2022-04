Comunali: centrodestra unito a Messina, Croce candidato

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - E' Maurizio Croce il candidato del centrodestra a Messina. La coalizione lo sosterrà in modo compatto. Lo conferma il leader di Fi in Sicilia, Gianfranco Micciché: "Il tavolo del centrodestra a Roma ha trovato la sintesi".Tra i massimi esperti in Sicilia in materia di dissesto idrogeologico, Maurizio Croce è stato assessore nel governo di Rosario Crocetta. Sotto il governo Musumeci ha diretto la struttura commissariale contro il dissesto. (ANSA).