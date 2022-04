Comuni: Gangi in corsa per marchio eccellenza governance

(ANSA) - PALERMO, 05 APR - Il comune di Gangi (Pa) è stato selezionato per partecipare al programma ELoGe, il marchio europeo di eccellenza della governance. Secondo il Consiglio d'Europa, i principi europei di buona governance democratica sono 12: partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturale e coesione sociale, eesponsabilità. "Oggi il nostro comune vuole attestarsi agli standard europei - spiega Maria Barreca, vicesindaco di Gangi - rispondendo alle 12 indicazione del Consiglio d'Europa, sul solco delle grandi municipalità europee. Gangi diventerà sempre di più un modello di buon governo efficiente, sostenibile e aperto ai diritti e alla coesione sociale". L'obiettivo è quello di raggiungere alcuni importanti risultati di diffusione di del marchio europeo di eccellenza della governance in Italia con il coinvolgimento attivo e la partecipazione delle amministrazioni locali, lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali per costruire e rinforzare una rete locale ELoGE che si rifletta a livello europeo, lo sviluppo di un'amministrazione condivisa ed aperta fondata sulla collaborazione fra amministrazione e cittadini e il rafforzamento della fiducia tra cittadini ed amministrazione pubblica. "Ci distinguiamo per essere un comune efficiente - sottolinea il sindaco Francesco Migliazzo - e lo facciamo perseguendo le pratiche di buon governo all'altezza di quelle che sono le municipalità europee. Oggi Gangi è un modello gestionale da esportare per efficienza e tutela del territorio".

Il comune di Gangi è stato selezionato tra i comuni siciliani che hanno fatto richiesta al progetto europeo insieme con altri 5 comuni siciliani tra cui Capaci, Santa Agata Li Battiati, Enna, Comiso e Siracusa. (ANSA).