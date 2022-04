Covid: screening nei drive in dell'Asp Palermo, nuovi orari

(ANSA) - ROMA, 03 APR - L'Asp di Palermo riorganizza gli screening di massa anticovid in modalità drive in. Tutte le strutture di città e provincia rimarranno attive, ma da domani osserveranno un nuovo orario di servizio al pubblico con attività scaglionata durante la settimana (ad eccezione della Casa del Sole che rimarrà aperta tutti i giorni).

Questa la nuova organizzazione dei drive in dell'Asp di Palermo: Casa del Sole sarà aperto tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 12 alle 18; Misilmeri, lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 14; Partinico, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 14; Petralia Sottana, lunedì dalle ore 15 alle 19; Termini Imerese, martedì (dal 12 aprile) dalle ore 9 alle 14. Nei drive in dell'Asp di Palermo, attivi dallo scorso 31 dicembre, sono stati complessivamente 55.749 i tamponi effettuati con 10.691 positivi riscontrati (19,18%).

Nel mese di marzo appena concluso, sono stati, invece, 17.444 i tamponi effettuati con 4.384 positivi (25,13%). (ANSA).