Autismo: il Potenza colora di blu la facciata del Viviani

(ANSA) - POTENZA, 02 APR - In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il Potenza ha deciso dalle ore 19.30 di questa sera di illuminare di blu la facciata dello stadio "Alfredo Viviani".

Domani, nel girone C della serie C, la formazione rossoblù, in lotta per la salvezza, ospiterà proprio al Viviani (calcio di inizio alle ore 17.30) il Catania, "in una gara - ha detto l'allenatore, Pasquale Arleo, nella conferenza stampa pre-partita - da affrontare con il coltello tra i denti".

