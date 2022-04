Teatro: in scena al Biondo, Romeo e Giulietta di Shakespeare

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Debutta martedì 5 aprile alle ore 21 nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Romeo e Giulietta - Una canzone d'amore, riscrittura della celebre tragedia di William Shakespeare ad opera di Babilonia Teatri, una delle più apprezzate compagnie italiane di teatro di ricerca. Coprodotto da Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto, Estate Teatrale Veronese, lo spettacolo replica fino a 10 aprile. Protagonisti di questa innovativa edizione della più celebre storia d'amore di tutti i tempi sono due attori di lungo corso, Ugo Pagliai e Paola Gassman, affiancati sul palcoscenico da Enrico Castellani e dal fantasista Francesco Scimemi.

Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia veronese ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva, rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman che, sulla scena, dà voce ad una riflessione sul teatro facendo un bilancio, malinconico e al tempo stesso leggero, della loro lunga e ricca esperienza teatrale.

Su questi binari il racconto shakespeariano diventa una commovente e divertente riflessione sull'amore a la morte, con tanto di giostre, lustrini e numeri di avanspettacolo, dove spicca la partecipazione del fantasista palermitano Francesco Scimemi.

Questa nuova versione di Romeo e Giulietta si concentra completamente sui protagonisti della vicenda mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. "Ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnato per tanti anni", affermano gli autori.

"Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta - affermano i Babilonia Teatro - avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani". (ANSA).