Roberto Bolle conclude il suo tour estivo a Taormina

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione di spettacoli estivi al Teatro Antico Taormina, il Gala "Roberto Bolle and friends", che andrà in scena il prossimo 29 luglio nell'ambito del "Festival Taormina Opera Stars". La prevendita dei biglietti avrà inizio a partire da oggi 1° aprile. L'evento, frutto di una coproduzione tra Artedanza srl e l'Associazione Musicale e Culturale "Aldebaran" di Taormina, segnerà il ritorno di Roberto Bolle nella suggestiva cornice del Teatro Antico, su un palcoscenico su cui si sono esibiti nel tempo le più importanti Étoile internazionali della danza. Proprio quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario di uno degli eventi che sono rimasti nella memoria e nella storia del Teatro Antico di Taormina, del quale è stato protagonista assoluto, il 5 e 6 agosto del 1982, Rudolf Nureyev che con il Boston Ballet incantò un pubblico straripante danzando in Don Chisciotte e Giselle. Quella di Taormina sarà il gran finale del "Bolle Tour 2022", una sorta di viaggio ideale all'interno di teatri, piazze e siti archeologici tra i più conosciuti e ammirati al mondo, seguendo un itinerario che, in un certo modo, "unirà" l'Italia, partendo dal Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 18 al 26 di giugno), passando dalle Terme di Caracalla di Roma (12-13-14 luglio), per piazza di SS. Annunziata di Firenze (16 luglio), l'Arena di Verona (20 luglio), i Parchi di Nervi a Genova (27 luglio), per poi giungere al Teatro Antico di Taormina (29 luglio). (ANSA).