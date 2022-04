Maltempo: forte vento; Eolie, diverse collegamenti soppressi

(ANSA) - LIPARI, 01 APR - Cambia il vento da scirocco a ponente e nelle Eolie i collegamenti continuano ad essere a rischio. Aliscafi e traghetti anche oggi non sono riusciti a collegare regolarmente le sette isole e alcune corse di linea sia da Milazzo che soprattutto per le isole minori sono state soppresse. Le condizioni meteo, secondo le previsioni, peggioreranno in serata e anche sabato e domenica le Eolie potrebbero rimanere prive di mezzi di linea provenienti dalla terraferma. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare lunedì.

