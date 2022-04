Covid: in Sicilia 4.749 positivi, 27 i morti

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Sono 4.749 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 43.490 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.909. Il tasso di positività scende al 10,9% ieri era al 13,9%.

L'isola è all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 187.401 con un decremento di 21.384 casi. I guariti sono 28.801 mentre le vittime sono 27 portano il totale dei decessi a 10.104.

Sul fronte ospedaliero sono 1.032 ricoverati con 17 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 61, tre in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.951 casi, Catania 1.182, Messina 1.286, Siracusa 563, Trapani 507, Ragusa 455, Caltanissetta 508, Agrigento 673, Enna 319.

(ANSA).