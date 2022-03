Sicilia: De Luca, con me in campo centrodestra perde

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - "Non c'è alcun big del centrodestra pronto a immolarsi sull'altare, tutti i sondaggi dicono che perderanno le elezioni con me in campo; quindi Nello Musumeci mi deve dire grazie, sarà ricandidato perché non troverà un utile idiota disposto a candidarsi. Io vincerò questa competizione, ma se non dovessi vincere comunque nessuno avrà la maggioranza. Il centrodestra e il centrosinistra dovranno bussare alla nostra porta, noi non apriremo a nessuno e ci divertiremo in Assemblea. Oggi veniamo dati terzi nei sondaggi, entro fine giugno saremo primi e Musumeci sarà terzo". Lo ha detto il leader di 'Sicilia Vera' Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione siciliana.

"Il 9 aprile ci sarà la convention di 'Sicilia Vera' alle Ciminiere di Catania, il giorno prima a Palazzo dei Normanni presenteremo il primo pezzo forte che sarà in campo a Palermo - ha affermato De Luca - gli altri candidati, pari al 50% delle liste di Palermo, Trapani e Agrigento, saranno presentati il 30 aprile al Golden. La lista sarà completata entro fine giugno.

Poi ci sarà una seconda lista, 'De Luca sindaco di Sicilia', per dare ospitalità ai fuoriusciti dai partiti: sindaci, amministratori, dirigenti di movimenti politici che si stanno spappolando". (ANSA).