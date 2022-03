Giornata della memoria vittime guerra, da 2 aprile a Trapani

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Dal 2 al 6 aprile si svolgeranno a Trapani iniziative nell'ambito delle giornate della memoria, organizzate dal Comune e dall'associazione nazionale vittime civili di guerra. Quest'anno le vittime civili di guerra verranno ricordate con i propri nomi e cognomi perchè sono state concluse le ricerche effettuate dal delegato del Comune di Trapani e dell'A.n.v.c.g. - Trapani. Le ricerche sono partite da un primo elenco conservato negli archivi cimiteriali, e dopo al consultazione di diversi registri si è definito un nuovo ed ufficiale elenco composto da 510 nominati che sono stati ratificati dai rispettivi Dirigenti comunali. Un aiuto è arrivato anche da semplici cittadini che sono i parenti viventi delle Vittime. Dopo 79 anni dal bombardamento più distruttivo e più luttuoso della Città di Trapani (6 Aprile 1943, con oltre 200 vittime), il Monumento a loro dedicato, realizzato nel 2016 a spese del Gruppo cittadini trapanesi e Banca del Popolo di Trapani (raccolta fondi iniziata dal 1992), dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra sede nazionale di Roma (presidente Avv. Giuseppe Castronovo) e sede provinciale di Trapani (presidente Giovanni Barbiera), dalla BCC "G. Toniolo" di S. Cataldo - sede di Trapani, dalle famiglie Dott. Ignazio Aversa, Dott. Andrea Crapanzano, Sen. Antonio D'Alì, Geom.

Bartolomeo Giacalone, Arch. Pietro Maltese, Geom. Michele Megale, dall'Università del Mediterraneo per le Tre Età di Trapani e dall'Associazione gruppo storico rievocativo Trapanese, si completa oggi ancora di più con la sistemazione di pannelli in plexiglass dove vengono scritti i nomi, i cognomi e l'età dei 510 cittadini per lo più trapanesi, deceduti durante i bombardamenti, le azioni di guerra e l'esplosioni di ordigni bellici inesplosi avvenuti a Trapani dal 1940 al 1945. (ANSA).