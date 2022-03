Donnafugata Music & Wine torna con nuovo album di Josè Rallo

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Vino e musica, è questo il binomio che ha ispirato il Donnafugata Music & Wine che ritorna con un nuovo album e due concerti live a Palermo, già sold-out. Domani sarà infatti lanciato il terzo album della Donnafugata Music & Wine band sulle principali piattaforme streaming. Un disco nato dalla voglia di condividere il sentimento di rinascita attraverso il dialogo tra il linguaggio universale della musica e del vino. L'album sarà presentato al Teatro Santa Cecilia di Palermo venerdì 1 e sabato 2 aprile alle 19,00 da Josè Rallo, in concerto insieme ad alcuni noti musicisti. Josè è imprenditrice, ma anche una cantante che del jazz e della musica brasiliana ha fatto lo strumento per portare la Sicilia in giro per il mondo.

"Presentiamo il terzo album "Rebirth" - spiega Josè Rallo che gestisce con il fratello Antonio l'azienda vinicola Donnafugata fondata dal padre Giacomo e dlala madre Gabriella Anca - con un repertorio di 11 canzoni per rendere omaggio non solo al vino ma anche alla letteratura siciliana. Ci è piaciuta l'idea di abbinare anche la lettura di un brano tratto dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa e l'Ode al vino di Pablo Neruda e faremo anche due inediti strumentali: "Rosa" di Diego Spitaleri e Rebirth di Fabio Lannino".

Dal 2002 Music & wine di Donnafugata è stata l'occasione di realizzare concerti per presentare i vini accoppiati a brani jazz in luoghi molto esclusivi come il Partenone ad Atene o il "Blu Note" di New York. Il concerto, in collaborazione con il Brass Group, diventa così un'esperienza multisensoriale dove José viene accompagnata da una band che prevede Diego Spitaleri, Fabio Lannino, il marito di Josè Vincenzo Favara alle percussioni, Vincenzo Toscano al violoncello, Ermanno Nuzzo alla chitarra, Vito Giordano al flicorno. I proventi dello streaming del cd su Spotify saranno donati alla Fondazione per borse di studio in favore di giovani musicisti siciliani. (ANSA).