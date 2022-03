Comunali: Palermo; Lagalla, centrodestra ritrovi unità

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - "Ho intrapreso questa cavalcata per una accelerazione del processo politico, per un chiarimento.

Auspico che la coalizione di centrodestra, per la quale ho lavorato per 4 anni e mezzo, possa ritrovare il senso della sua unità e identità senza pregiudizio ed excludendum: per questo lavorerò, perché non sfugge a nessuno quanto sia importante, aldilà del cinismo e dell'accreditamento dei cittadini verso questo o quel candidato, il ruolo delle forze politiche se ispirato al valore del bene comune al quale questo governo in questi anni ha cercato sempre di ispirarsi". Così Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo - al momento sostenuto dall'Udc - ed ex assessore regionale all'Istruzione, nella conferenza stampa di addio al governo, alla presenza del presidente Nello Musumeci. (ANSA).