Pnrr: Carfagna, aumentiamo fondi per contratti sviluppo

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - "Il Pnrr investe circa 1,7 miliardi sui contratti di sviluppo ma questa quota non soddisfa le richieste che ci sono pervenute. Ecco perché con il Fondo nazionale di sviluppo e coesione e, in particolare, con una anticipazione che porteremo al Cipes intendiamo investire ulteriormente per finanziare i contratti di sviluppo e portare la quota totale di investimenti nel solo Mezzogiorno a circa due miliardi". Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo in video-collegamento al convegno 'Sicilia Mezzogiorno- Chiamata per lo sviluppo' organizzato a Palermo da Confindustria Sicilia.

"Per la prossima settimana saremo pronti per portare al Cipes una delibera che assegnerà al Sud una prima parte di questi fondi", ha aggiunto. (ANSA).