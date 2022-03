Calcio: Palermo; Baldini positivo al Covid

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - L'allenatore del Palermo Silvio Baldini è risultato positivo al Covid-19 e non andrà in panchina domani alle 14,30 in occasione del recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C contro il Taranto. Al suo posto ci sarà il suo vice Mauro Nardini.

"La squadra non è mai mancata per impegno e convinzione - ha detto Nardini in sede di presentazione pre partita - ma può capitare di non attraversare momenti facili che ci hanno portato a pareggiare le ultime tre partite. Non abbiamo perso autostima, siamo una buona squadra, giochiamo in una piazza importante, dobbiamo dare tutto per raggiungere la B attraverso i playoff e finire la stagione regolare facendo più punti possibile".

Il direttore sportivo Renzo Castagnini, a proposito dell'andamento della squadra ha spiegato che "in questo momento i ragazzi che abbiamo preso a gennaio non hanno fatto quello che ci aspettavamo. Si spera che lo facciano. La classifica dice che siamo in ritardo, mi aspettavo che potessimo fare meglio. Alla fine della stagione tireremo le somme e valuteremo cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene". (ANSA).