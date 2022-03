Sicilia: Armao, impianto esercizio provvisorio immutato

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - "L'impianto finanziario relativo all'esercizio provvisorio non è stato assolutamente toccato. La parte impugnata dal governo riguarda le proroghe in materia di corpo forestale e dell'ex Aras (Associazione regionale allevatori della Sicilia). Il resto rimane inalterato senza pregiudizio agli equilibri dell'esercizio finanziario". Lo dice il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, assessore all'economia, con riferimento alla decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, d'impugnare la legge della Regione siciliana n. 1 del 21/01/2022, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022". (ANSA).