Musica: a Palermo secondo weekend "Prima Vera Contemporanea"

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Secondo weekend per "Prima Vera Contemporanea - Rassegna di Musiche Eterodosse", organizzata da 'Curva Minore': venerdì 1 aprile, alle 21, al Goethe Institut, ai Cantieri Culturali alla Zisa con ingress, andrà in scena in prima nazionale il concerto "Isole -Passaggi" del compositore e pianista palermitano Giovanni Damiani. Una proposta di ascolti rari tra il XX secolo e il presente, studi ritmici e modali di importanti compositori centroeuropei, ucraini e russi accomunati da ricerche di rilievo internazionale. Un momento sarà dedicato anche a opere russe del periodo rivoluzionario, accostate al contemporaneo ucraino Liatoschinskij, e opere di giovanissimi ucraini attivi in campo internazionale. La nuova composizione di Damiani esplora il pianoforte come generatore di timbri-armonie, concentrandosi su un uso quanto mai spartano di registri e intervalli, dal cui sfruttamento intensivo esplode tutta la varietà percettiva possibile. Sabato 2 aprile, alle 19, nella Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa, la rassegna proseguirà con il concerto "Forest of Sound" con i musicisti estoni Anna-Liisa Eller (kannel) e Taavi Kerikmäe (elettronica, sintetizzatore, theremin), che condividono la passione per la musica antica e la musica contemporanea. Domenica 3 aprile, alle 21, sempre ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà la volta di Dario Buccino e Dejana Sekulic che presenteranno il progetto "Temporalità dell'Impossibile". Curata da Valeria Cuffaro, moglie di Lelio Giannetto, fondatore di 'Curva Minore', deceduto nel dicembre 2020, la rassegna, andrà avanti fino al 15 maggio e propone un percorso di ascolto e inter-azione con musicisti e performers attivi nel panorama musicale contemporaneo europeo.

