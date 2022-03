Covid: Comune Palermo, diminuiti positivi aumentati ricoveri

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Nella settimana appena conclusa si è registrata una diminuzione del numero dei nuovi positivi. La situazione ospedaliera è invece leggermente peggiorata: sono aumentati i ricoveri ordinari, le persone in terapia intensiva e anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. In lieve aumento anche il numero delle persone decedute. Lo dice l'ufficio statistica del Comune di Palermo. Nella settimana conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 45.891, il 6,1% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 20,9% al 18,6%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,3%, passando da 236.862 a 229.157, 7.705 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 228.164, 7.760 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 993, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 55 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 5 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 36 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 33,3% in più rispetto ai 27 della settimana precedente). Il numero dei guariti (712.626) è cresciuto di 53.578 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 74,9% (72,8% domenica scorsa). Le persone decedute segnalate nella settimana sono 127 (4 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 9.987, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,0% (1,1% la settimana scorsa). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.812 a 45.891 (+689,6%), i ricoverati da 973 a 993 (+2,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 129 a 65 (-49,6%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 50 a 36 (-28,0%), i decessi da 153 a 127 (-17,0%)". (ANSA).