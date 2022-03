Comunali Palermo: Miceli, progetto con politica e cittadini

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Dall'istituto Gramsci siciliano, che si trova nei Cantieri culturali alla Zisa, è partito nel pomeriggio il progetto politico di Francesco Miceli, candidato a sindaco di Palermo di Pd, M5s, Sinistra Civica Ecologista e movimenti civici che si riconoscono nell'area progressista. "Un percorso partecipato dalle forze politiche di coalizione ma sopratutto dalla cittadinanza, come avviene in tutte le grandi città d'Europa, iniziando dal periodo di campagna elettorale attraverso gruppi di lavoro e tavoli tecnici per ripartire poi da palazzo delle Aquile nel segno di una nuova vita di Palermo - dice Miceli in una nota - Il percorso che faremo sarà condiviso e basato su un progetto che possa rispondere alle necessità e ai desideri di cittadini e cittadine. Lo strappo tra chi abita la città e la politica va ricucito e la modalità per farlo è quella della piena e trasparente condivisione", ha concluso Miceli.

(ANSA).