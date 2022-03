Consegnata benemerenza al reggimento carabinieri Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - Consegnato l'attestato di benemerenza al 12esimo reggimento carabinieri Sicilia per i 102 anni dalla sua costituzione concesso dal presidente dell'associazione nazionale carabinieri, generale di corpo d'armata Libero Lo Sardo. La cerimonia si è svolta oggi nella piazza d'armi intitolata al carabiniere ausiliario Stefano Di Bonaventura alla presenta del Comandante del 12esimo reggimento carabinieri "Sicilia", colonnello Giampaolo Zanchi, e dell'ispettore regionale per la Sicilia dell'associazione nazionale carabinieri, Ignazio Buzzi. Davanti a 120 ex allievi carabinieri ausiliari arrivati per l'occasione da tutta Italia e dei rispettivi familiari, è stato inoltre celebrato il "45esimo anniversario della compagnia allievi carabinieri ausiliari del primo contingente 1977". Nel corso della manifestazione è stato consegnato il vessillo Guidone con Fiamma" ai rappresentanti dei 3 corsi di allievi carabinieri ausiliari. (ANSA).