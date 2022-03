Droga: arrestato corriere con 2,4 chili di cocaina

(ANSA) - PALERMO, 25 MAR - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un presunto corriere della droga che arrivava dalla Calabria ed era diretto nel capoluogo siciliano. Pasquale Perre, 45 anni di Platì (Rc), è stato bloccato a bordo di un'autovettura nei pressi di via Giafar, a Palermo. Durante dei controlli di una pattuglia del nucleo di Polizia economico-finanziaria, grazie al fiuto del cane antidroga F-Mia del gruppo pronto impiego, nella sua auto sono stati trovati, in un doppiofondo della portiera destra posteriore, due involucri di plastica trasparente con 2 chili e 400 grammi di cocaina. La droga avrebbe fruttato al dettaglio oltre 200mila euro.

L'azione di contrasto al traffico di droga, proveniente per lo più dalla Calabria, dal gennaio 2021 ha consentito di sequestrare circa 50 chili di cocaina che erano destinati a rifornire le piazze di spaccio della città. A febbraio, sempre la guardia di finanza, aveva arrestato altri due calabresi di Villa San Giovanni con quasi sei chili di cocaina. Nei primi di marzo un altro calabrese di Reggio Calabria con altri 4 chili di droga era stato fermato sempre in via Emiro Giafar. (ANSA).