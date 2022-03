Aeroporti: a Palermo 200 delegati di 70 scali regionali

(ANSA) - PALERMO, 25 MAR - Oltre duecento delegati in rappresentanza di 70 aeroporti regionali europei, di cui dieci italiani, e i loro stakeholder animeranno la tredicesima edizione della Conferenza degli aeroporti regionali europei, organizzata dalla sezione europea di Airports Council International (Aci) che riunisce 500 scali di 48 paesi).

L'appuntamento è a Palermo dal 28 al 30 marzo, con iniziative che si svolgeranno in prevalemnza al Teatro Massimo.

Il programma ha per tema "Dopo l'oscurità, ricostruire meglio e più verde", per dare modo agli aeroporti regionali europei e ai loro partner di riflettere sugli ultimi due anni. Si comincia con il forum meeting degli aeroporti regionali, che si svolgerà nella sala Mattarella, all'Ars.

Al Teatro Massimo il benvenuto ai partecipanti sarà dato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dai vertici di Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino, dal Ceo Giovanni Scalia e il direttore generale Natale Chieppa. Saranno presenti i Ceo e i direttori generali degli aeroporti regionali europei, ma anche i vertici di hub aeroportuali e alcune compagnie aeree.

Ad aprire i lavori sarà Olivier Jankovec, direttore generale di ACI Europe, seguirà l'intervento speciale di Vyacheslav Cheglatonyev, Chief Commercial Officer dell'aeroporto internazionale di Odessa, in Ucraina. (ANSA).