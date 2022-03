Ucraina: dolciari, "colomba Paska" in favore profughi

(ANSA) - MESSINA, 24 MAR - "A Messina in questo momento sono ospitati circa 60 profughi ucraini, stiamo continuando da giorni a raccogliere beni alimentari e farmaci, i messinesi come sempre sono stati generosi. Stiamo raggiungendo le famiglie che ospitano i profughi rifornendoli di tutto quello di cui hanno bisogno. Ora speriamo vada bene anche questa iniziativa della vendita di questi dolci, con i fondi che ricaveremo cercheremo di portare altri beni alle famiglie ucraine a Messina". Lo ha detto stamani padre Giovanni Amante parroco della chiesa ortodossa di Messina, durante la presentazione dell'iniziativa organizzata dagli ambasciatori del gusto di Messina, gli chef e maestri dolciari e panificatori Pasquale Caliri, Francesco Arena e Lillo Freni. E' stato presentato un dolce tipico ucraino "Paska" che è stato rivisitato con la forma della tipica colomba pasquale e che verrà messo in vendita per devolvere il ricavato a favore dei profughi. "La nostra iniziativa - spiegano i promotori dell'iniziativa - vuole ribadire innanzitutto la nostra presenza attiva nelle iniziative benefiche delle quali come messinesi spesso siamo protagonisti". (ANSA).