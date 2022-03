Chiesa chiusa dopo sisma 1968 riapre a Paceco

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - Riaprirà, domani alle 11, al culto la Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Paceco, (Trapani) alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza e del vescovo Pietro Maria Fragnelli.

La chiesa conosciuta come "S. Lucia", costruita nei primi anni del 1600 e dichiarata inagibile dopo il terremoto del 1968, è rimasta chiusa dagli anni '80. Per il restauro è stato utilizzato un finanziamento della Regione di 790 mila euro.

"Il vescovo effettuerà la preghiera con la speciale consacrazione della Russia e dell'Ucraina alla Madonna che poi ripeterà nel pomeriggio in Cattedrale quasi contemporaneamente al papa in San Pietro e a tutti i vescovi del mondo", afferma una nota. (ANSA).