Arte del '600 nei conventi cappuccini nel Valdemone

(ANSA) - TAORMINA, 24 MAR - Ai frati che sono stati dalla fine del Cinquecento una presenza costante in Sicilia e sempre più radicata in piccole e grandi comunità è dedicata la mostra 'L'arte del Seicento nei conventi cappuccini del Valdemone' che si terrà a Palazzo Ciampoli, a Taormina, dal 14 maggio al 14 settembre prossimi. Esposta una ricca selezione di grandi pale d'altare, tavole e sculture provenienti da remoti conventi di montagna, chiese della provincia di Messina e comuni delle zone di Catania ed Enna. La mostra è organizzata dal Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, ed è promossa dalla Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Messina e da Intervolùmina, associazione culturale formata da bibliotecari ed archivisti guidata dal presidente Giuseppe Lipari. La responsabilità scientifica del progetto è della Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina, diretta da Mirella Vinci, e la curatela è affidata alle storiche dell'arte Stefania Lanuzza, ideatrice dell'esposizione, e Virginia Buda.

"Pur nella sobrietà della vita conventuale e nella semplicità delle pratiche quotidiane - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - i frati cappuccini non trascurarono l'arte, ma anzi la coltivarono quale espressione della perfezione Divina, consegnandoci opere di assoluta ricchezza che, con questa mostra, potranno essere ammirate da tutti. Palazzo Ciampoli si conferma fulcro di iniziative di ampio respiro, in grado di ricostruire la storia della Sicilia, anche quella meno conosciuta come la produzione artistica seicentesca nei conventi cappuccini". Una trentina le opere che giungeranno a Palazzo Ciampoli, fra queste anche dipinti di notevoli dimensioni come la pala d'altare "Madonna degli angeli e santi francescani", del Convento di Pettineo realizzata nel 1722 dal pittore fiammingo Guglielmo Borremans che viene restituita al pubblico dopo un lungo restauro. Tra gli artisti in mostra i nomi più noti sono quelli di Scipione Pulzone, Durante Alberti, Giovanni Lanfranco, Mathias Stomer, Guglielmo Borremans, Onofrio Gabrieli, Giacinto Platania e i frati Feliciano da Messina e Umile da Messina (ANSA).