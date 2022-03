Violenza donne: scarpa rossa a Palazzo dei Normanni

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Una scarpa rossa con alla base il numero 1522, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne e realizzata in cartapesta da un artigiano di Sciacca, è stata collocata nell'atrio di Palazzo dei Normanni. Alla cerimonia è intervenuto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che ha accolto l'iniziativa dell'associazione 'Azzurro Donna', rappresentata dalla coordinatrice nazionale Catia Polidori e dalla responsabile regionale Maria Antonietta Testone.

"Quella delle donne che vengono picchiate e la prima emergenza nella nostra meravigliosa terra - ha detto Miccichè - Siamo felicissimi di avere questa scarpa. Grazie a tutte quelle donne che credono nella possibilità che qualcuno possa dare una mano.

Credo che questa scarpa sia un dono di Dio".

"Le istituzioni devono fare la loro parte in ogni processo di cambiamento. Sono oltremodo compiaciuto - ha proseguito - del fatto che questo numero di emergenza per le donne sia stato inventato proprio da una parlamentare siciliana, Stefania Prestigiacomo, che ringrazio, che da ministro per le Pari opportunità individuò questo numero, il 1522, che le donne in difficoltà possono utilizzare per chiedere aiuto". (ANSA).