Sicilia: Musumeci visita cantiere Borgo Bonsignore

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Borgo Bonsignore, nel territorio di Ribera. Accompagnato dall'assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto, il governatore ha voluto visitare il cantiere dell'Agrigentino dove sono in corso i lavori di recupero e riqualificazione del villaggio rurale inaugurato nel 1940 e realizzato dall'Ente nazionale per la colonizzazione del latifondo. Ad accogliere Musumeci il sindaco Matteo Ruvolo, una rappresentanza del consiglio comunale, il soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, Michele Benfari, l'impresa e le maestranze che curano i lavori.

Gli interventi, finanziati dalla Regione con 2,2 milioni di euro, consentiranno il ripristino dell'impianto originario e prevedono anche la realizzazione di uno spazio culturale in cui sarà raccontata, attraverso antichi filmati dell'Istituto Luce e fotografie d'epoca, la storia e la vita del Borgo che deve il suo nome alla memoria di "Antonio Bonsignore", capitano dei carabinieri di Agrigento, caduto in combattimento nel 1936 a Gemu Gador, durante la campagna in Africa.

Dal punto di vista compositivo il Borgo è costituito da un insieme di infrastrutture disposte intorno a un'unica piazza di forma quadrata con una fontana centrale, parzialmente chiusa da portici, dominata dalla "Torre del littorio" - dice la Regione siciliana - su cui trovano collocazione la chiesa con la canonica, il dispensario medico, la scuola, gli uffici dell'ente di bonifica e del podestà, la trattoria, l'ufficio postale e la caserma dei carabinieri. Gli otto edifici, di aspetto sobrio e rigoroso, sono arricchiti da elementi artistici di pregio quali gli affreschi del pittore Alfonso Amorelli che abbelliscono la chiesa e le formelle in terracotta poste a decoro della trattoria e della scuola, realizzate dell'artista calatino Salvatore Alberghina.

«Sono soddisfatto - afferma il presidente Musumeci - della puntualità con cui si lavora nel cantiere. Stiamo restituendo alla sua integrità una delle più belle testimonianze dell'architettura rurale siciliana del Novecento. L'impresa e il soprintendente mi assicurano che entro il prossimo luglio potremo inaugurare il rinnovato Borgo, pronto a diventare attrazione per studiosi e turisti». (ANSA).