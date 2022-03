Musica: parte crowdfunding per statua Battiato e Dalla a Milo

(ANSA) - MILO, 23 MAR - Una campagna di raccolta fondi destinata alla realizzazione di una statua di Franco Battiato e Lucio Dalla da collocare a Milo, paese alle pendici dell'Etna dove i due artisti hanno abitato per diverso tempo, è stata lanciata stamane dalla locale Pro Loco. La data scelta non è stata casuale. Oggi Battiato, scomparso il 18 maggio del 2021, avrebbe compiuto 77 anni.

L'iniziativa, che ha ottenuto tra l'altro il patrocinio della Fondazione Lucio Dalla, ha come obiettivo di raccogliere 100mila euro. Chiunque voglia aderire all'iniziativa troverà il link della piattaforma sul sito www.milobattiatodalla.it. L'utente verrà reindirizzato al sito de 'La rete del dono' dove potrà dare il proprio contributo. L'iniziativa è stata presentata dal presidente Alfredo Cavallaro alla presenza del sindaco Alfio Cosentino. La statua a grandezza naturale raffigurante i due artisti, ideata e disegnata da Gianfranco La Pira e realizzata da Placido Calì a Nola (Napoli) nella Fonderia Nolana, sarà collocata nella centralissima piazza Belvedere il prossimo agosto. Alla presentazione sono intervenuti in video collegamento anche Antonino La Spina, presidente nazionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Antonio La Spina, Alberto Cardillo, segretario particolare dell'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, e l'artista Placido Calì. "Oggi apriamo ufficialmente la raccolta fondi - ha detto Cavallaro - anche se ci troviamo in un periodo storico particolarmente drammatico. Ma vogliamo che questo rappresenti un segno di speranza, un augurio di pace. Quella pace di cui entrambi gli artisti hanno scritto nelle proprie canzoni. Tutti coloro che vorranno dare anche solo un piccolo contributo potranno farlo e potranno così aiutarci a realizzare un omaggio dovuto a questi due immensi artisti". (ANSA).