Musica: al via Rassegna 'Prima vera contemporanea' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Prende il via domani fino a domenica 27 marzo il primo week end di "Prima Vera Contemporanea - Rassegna di Musiche Eterodosse" (Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa - Palermo) la nuova rassegna di Curva Minore, che da continuità al lavoro fervido e incisivo di Lelio Giannetto, fondatore dell'associazione. Curata dalla moglie Valeria Cuffaro, la rassegna, che andrà avanti fino al 15 maggio, propone un percorso di ascolto e inter-azione con musicisti e performers attivi nel panorama musicale contemporaneo europeo. Al centro della rassegna l'improvvisazione, connubio tra movimento e suono, rivisitazioni di repertori dalla musica antica al jazz, in un costante valicare delle frontiere musicali. Ad aprire la rassegna, venerdì 25 marzo (ore 21.00), il concerto "Mantra" (Respiro che compie il Respiro, Suono che compie il Suono) con Gianni Trovalusci (flauto traverso, tubi sonori), flautista romano di riferimento nel campo della musica contemporanea, del teatro musicale e della performance d'avanguardia, sin dagli anni Settanta e Gandolfo Pagano (chitarra elettrica), chitarrista siciliano collaboratore di lunga data di Curva Minore. Sabato 26 marzo (ore 21.00) andrà in scena "Immaginific Concert": Gianni Trovalusci si esibirà in trio con i musicisti tedeschi Gunda Gottschalk (violino) e Carl Ludwig Hubsch (basso tuba). La formazione che prende il nome di TrHuGot, suonerà anche in una seconda sessione, alle 22.00 per il concerto "Combin-Azioni", questa volta con la Sicilian Improvisers Orchestra l'ensemble siciliano di rilievo internazionale - formato da musicisti provenienti da differenti contesti musicali, si dedica a un percorso di ricerca musicale legato all'improvvisazione free o conducted - attivo sulla scena contemporanea e sperimentale, nato per volontà di Lelio Giannetto. Prenderanno parte al concerto anche i musicisti partecipanti al Workshop. Domenica 27 marzo (ore 21.00) si aprirà con i concerti "Solo 1" con Gunda Gottschalk (violino) e "Solo 2" con Carl Ludwig Hubsch (basso tuba). Il trio con Gianni Trovalusci si ricomporrà alle 22.00 per il concerto "Gran Comunion" con la SIO-Sicilian Improvisers Orchestra. (ANSA).