Migranti: società smaltirà relitti abbandonati a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 MAR - I funzionari dell'ufficio delle Dogane del Canale di Sicilia, insieme a maestranze presenti a Lampedusa hanno recuperato l'imbarcazione usata dai migranti per raggiungere l'Italia affondata presso il molo commerciale del Porto di Lampedusa lo scorso fine settimana. Per risolvere l'emergenza sull'isola, per recuperate numerosi i relitti abbandonati o affondati , l'agenzia delle Dogane ha costituto una società in house Recupero e Smaltimento Spa. Mancano solo le ultime formalità per rendere attiva la società per la quale sono stati acquisiti il parere della Corte dei conti e della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come indicato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Grazie a questo strumento operativo sarà possibile procedere al completo sgombero dei relitti presenti sull'isola, come non accadeva da oltre 20 anni. (ANSA).