Comuni: Palermo; al via lavori nella zona della Cattedrale

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Sono iniziati i lavori per sostituire l'asfalto con il basolato storico in via Matteo Bonello nella zona della cattedrale a Palermo. Un piano di intervento previsto nell'accordo quadro stilato dall'ufficio città storica e dal gruppo di progettazione diretto dall'architetto Giuseppe Prestigiacomo. Il piano prevede la riqualificazione di numerose strade del centro storico che rientrano nel percorso arabo normanno con la sostituzione dell'asfalto con le basole del '900. Proprio l'intervento iniziato in questi giorni nei pressi della cattedrale. L'accordo prevede una spesa di oltre 5 milioni di euro per realizzare interventi di conservazione delle aree del centro storico nei pressi dei monumenti principali della città. "Un progetto che ha la priorità principale - si legge nell'accordo - di salvaguardare le pavimentazioni storiche delle sedi viarie e dei marciapiedi che nel tempo hanno subito danneggiamenti a causa dell'intenso traffico veicolare degli ultimi decenni, alla sosta indiscriminata e all'esecuzione impropria di interventi di ripristino di reti e sotto servizi che hanno definitivamente stravolto le superfici originarie cancellando l'immagine storica degli antichi basolati". (ANSA).