Musica: Vito Gaiezza a Festival organistico a Trapani

(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - Il Festival organistico "Città di Trapani" proporrà fino al 30 aprile quattro concerti per organo ospitati nella Cattedrale San Lorenzo di Trapani. Il festival, dal titolo "Vespri d'organo in tempo di Quaresima", ad ingresso libero e gratuito, è organizzato in collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese, il Comune di Trapani, l'associazione culturale Ciuri e la rivista online Loft Cultura, con la direzione artistica del maestro Leonardo Nicotra. Il prossimo appuntamento sarà il 26 marzo alle 19,30 con il maestro Franco Vito Gaiezza che proporrà musiche di Franck, Ravanello, Liszt, Vierne. Gli altri appuntamenti saranno il 23 e il 30 aprile.

