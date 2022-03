Bando per Parco verde alla Sifi, 300 iscrizioni da 20 Paesi

(ANSA) - CATANIA, 22 MAR - Oltre 300 iscrizioni da 20 Paesi, soprattutto d'Europa, ma anche da Stati Uniti e Turchia. E' il bilancio provvisorio del bando di concorso dedicato alla progettazione di un'area verde nella sede di Sifi Spa, azienda farmaceutica leader in oftalmologia, che ha sede nel Parco dell'Etna, per la tutela del territorio locale. L'iniziativa è stata lanciata in collaborazione con il Parco Botanico Radicepura, sede dell'omonima Fondazione, che intende diffondere un manifesto green e promuovere un'istanza etica ed artistica per una nobile e culturale valorizzazione del territorio.

L'obiettivo del bando è la realizzazione di un parco botanico che esalta la natura come motore di sviluppo, attraverso iniziative, eventi, suggestioni culturali che veicolino messaggi sostenibili e universali. La giuria - presieduta da Carmelo Chines (Sifi) e composta da Manfredi Leone (università di Palermo) e Franco Livoti (Radicepura) - selezionerà nelle prossime settimane il vincitore tra i progetti pervenuti.

