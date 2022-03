Libri: Pesto alla genovese, le foto del G8 di Del Castillo

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Tra lacrimogeni, molotov e sangue: la testimonianza diretta di un cronista a 20 anni dal G8 a Genova. Un reportage fotografico di Luciano del Castillo. Si intitola "Pesto alla genovese" pubblicato da Tempesta editore e verrà presentato nella sede dell'Arci tavola tonda ai cantieri culturali della Zisa a Palermo venerdì 25 marzo alla ore 19.

L'incontro con l'autore sarà moderato da Giovanni Franco. Del Castillo era andato nella città ligure come reporter per l'Agenzia ANSA il 18 luglio del 2001 per documentare quelle giornate., ''La scena era apocalittica - scrive Del Castillo - perche' durante lo scontro, per quanto possa essere pesante, l'adrenalina ti fa tenere duro e a volte non ci si rende conto della gravita' di quello che sta succedendo''. Fino a quando lui stesso viene investito da una scarica di gas, portato tra mille resistenze all'ospedale, spogliato e lasciato li' con una lesione all'occhio destro. Nel libro l'autore racconta in presa diretta in una sorta di diario quei fatti rimasti indelebili nella storia recente. La prefazione del volume è Filippo Ceccarelli con testi di Maurizio Caprara, Massimo Percossi, Fiorenza Sarzanini. (ANSA).