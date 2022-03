Comunali: Palermo; Fava, Miceli candidato autorevole

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - "Bene Miceli, ora costruire campagna elettorale per vincere". Così il deputato regionale Claudio Fava commenta i progressi per la designazione di Franco Miceli come candidato Sindaco di Palermo.

"Quella di Miceli è una candidatura autorevole e vincente - continua Fava - e sicuramente saprà costruire, insieme alla coalizione, una squadra forte che sappia valorizzare quanto di buono ha saputo esprimere la società palermitana in questi anni.

Il centrosinistra vince quando si dimostra capace di affrontare le sfide e di non chiudersi nei suoi fortini. Nessun baratto romano né improponibili scorciatoie verso modelli inattuabili in Sicilia: si affronti questa campagna elettorale assieme a Miceli con coraggio e partecipazione". (ANSA).