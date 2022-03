Comunali Palermo: Maggio (Art. 1), Miceli candidatura giusta

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - "Finalmente si può cominciare a discutere di sviluppo economico e sociale, di lavoro, di servizi pubblici degni di una grande città europea". Lo afferma Mariella Maggio, esponente di Sinistra Civica Ecologista e segretaria della federazione palermitana di ArticoloUno. "L'orientamento emerso dalla riunione del M5S - osserva Mariella Maggio - favorevole ad uno schieramento progressista per le elezioni comunali di Palermo e alla candidatura di Franco Miceli a sindaco è certamente un'ottima notizia. E dopo che anche gli altri possibili candidati a sindaco si sono pronunciati a favore di Miceli, riconoscendone lo spessore politico e culturale, confidiamo che domani anche dal PD possa arrivare un pronunciamento dello stesso tenore".

"Possiamo così archiviare - prosegue Mariella Maggio - le astratte ingegnerie politiche, le defatiganti discussioni sul metodo, e puntare tutto sui contenuti, per dare risposte concrete ai problemi e alle aspettative dei palermitani. La candidatura di Miceli è nata a Palermo e noi l'abbiamo sostenuta subito, senza oziosi distinguo, perché sappiamo che è la persona giusta intorno alla quale si potrà creare una squadra in grado di affrontare le criticità della città e capace di guardare al futuro per dare una speranza concreta a tutti i palermitani".

