Ucraina: trova lavoro infermiera scappata dalla guerra

(ANSA) - MESSINA, 19 MAR - Avrà un lavoro Anna, 40 anni, l'infermiera ucraina arrivata in Sicilia col pullman della missione umanitaria "Favara for Ukraine". Giunti a Messina dopo aver attraversato mezza Europa, a Florinda Saieva - la mamma della sedicenne Carla Bartoli che ha pensato e realizzato la raccolta fondi per portare in salvo donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina - è arrivata la notizia.

Anna svolgerà la sua professione - con un contratto a tempo determinato - in un hub di Campofranco (CL) dove ci sono altri 5 posti disponibili per infermieri provenienti dall'Ucraina.

"Negli ultimi anni, non ho svolto il lavoro di infermiera nel mio Paese perché pagano troppo poco - ha raccontato Anna - .

Sono contenta però di avere una possibilità di rimettermi in gioco in Sicilia dove farò del mio meglio". La missione umanitaria si è caratterizzata da un continuo ripetersi di piccoli successi, ma anche di gesti di grande solidarietà: ieri sera la catena Autogrill, contattata da Florinda Saieva, ha offerto la cena - a base di pizza, frutta e bevande varie - a tutti i profughi e i componenti della spedizione. (ANSA).