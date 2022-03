Comunali: Sce, rinvio riunione centrosinistra brutto segnale

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - "I tentennamenti del Pd e del M5S sulla scelta del candidato a sindaco di Palermo e sulla stessa composizione della coalizione progressista non possono che destare preoccupazione ed allarme". È quanto si legge in una nota del coordinamento di Sinistra Civica Ecologista.

"Lo slittamento della riunione di coalizione prevista per oggi pomeriggio - prosegue la nota - è un brutto segnale. Confidiamo che questo rinvio sia l'ultimo atto prima di un definitivo chiarimento interno ai partiti, anche perché la campagna elettorale è già iniziata".

"In una situazione nazionale e internazionale difficilissima - si osserva inoltre - non ci si può permettere di far prevalere tatticismi di corto respiro, né si può pensare di privilegiare l'interesse di ogni singola forza politica rispetto alla possibilità di vincere le elezioni e governare la città con una coalizione progressista".

"Dobbiamo impedire - conclude la nota - che il governo della nostra città finisca nelle mani di chi governa la Regione con Musumeci e contemporaneamente non possiamo perdere l'occasione storica di un rilancio economico e sociale di Palermo grazie ai fondi europei del Pnrr. Entro le prossime ore i nodi andranno sciolti, altrimenti ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità di fronte al naufragio di una coalizione: la candidatura di Franco Miceli rappresenta la proposta politica più convincente e adeguata per dare una risposta positiva ai problemi e alle esigenze dei palermitani". (ANSA).