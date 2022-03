Ucraina: Artists United for Peace, un video unisce 42 città

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Una proiezione che avverrà in contemporanea in 42 città di tutto il mondo, inclusa Palermo, per dire no alla guerra e sì alla pace, in un momento in cui è in atto il conflitto tra Russia e Ucraina. "Artists United for Peace" è il titolo dell'evento, che organizzato dalla VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, con il patrocino del Comune di Palermo, vedrà domani sabato 19 marzo, a partire dalle 20.30 e fino alle 22, proiettato nel prospetto di Palazzo delle Aquile, in Piazza Pretoria, un'installazione video artistica per la pace.

Proposto da Alessio Cassaro di Antaless Visual Design, artista palermitano che ha permesso il dialogo artistico fra i paesi internazionali, il video raccoglie, nello specifico, diversi contributi di artisti provenienti dai numerosi paesi del mondo coinvolti nel progetto: dall'Italia, all'America, al Giappone, la Polonia alla Tailandia e tantissime altre città che hanno aderito all'iniziativa. La proiezione del video si terrà in contemporanea in tutte le capitali coinvolte. Dopo la proiezione in Piazza Pretoria, il video verrà divulgato anche nei canali social della VM Agency Group, su quelli della Antaless Visual Design e del Comune di Palermo. "Palermo conferma la sua vicinanza e sostegno al popolo ucraino con questa iniziativa internazionale. La pace è il diritto dei diritti e tutte le istituzioni hanno il dovere di tutelarlo. In questo tempo buio e di grande sofferenza è arrivato il tempo di denunciare e chiedere che vengano accertati in sede giudiziaria internazionale i crimini di guerra nei confronti della popolazione ucraina, davanti alla Corte penale internazionale per la barbara invasione militare russa", ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. (ANSA).