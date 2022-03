Palme a fuoco a Palermo, incendiate anche cataste in legno

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Un incendio alla Cala di Palermo ha distrutto due palme. Il fuoco è stato appiccato piante nel lato opposto della strada di fronte al mercato ortofrutticolo, poco dopo piazza XIII vittime. Le palme si trovavano a pochi passi dal parcheggio Ztl e da alcune abitazioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. In questi giorni tutte le sere sono state incendiate cataste in legno, per fare le cosiddette vampe di San Giuseppe. Molte di queste sono state bonificate dagli uomini della Rap e dalle forze dell'ordine.

(ANSA).