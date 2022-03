le donne siciliane viste da Eliana Prosperi a Roma

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - La Sicilia è donna. Parte da questa convinzione la mostra della pittrice Eliana Prosperi dal titolo "Io sono l'amore", che si inaugura domani, sabato 19 marzo, a Roma alle ore 11, nella galleria Cervo volante di Tommaso Cascella in via delle Fonti Bassano in Teverina. Una mostra dedicata alla Sicilia e alle donne siciliane che hanno fatto la storia, arrichita dai testi di Francesca Perti e Filomena Scaglione.

"Per anni - si legge nella presentazione della mostra - letteratura e cinema, con la loro rappresentazione della donna siciliana baffuta, con vestito nero e fazzoletto in testa, ubbidiente e sottomessa, silenziosa e remissiva, priva di identità e subordinata all'uomo, hanno contribuito a relegarla in stereotipi e pregiudizi tanto solidi e radicati, quanto difficili da eliminare totalmente".

Le opere della Prosperi, a cominciare dal simbolo della Trinacria con il volto di donna e le ali di una farfalla, cercano di ribaltare questi pregiudizi e ad offrire il vero volto e l'anima delle donne siciliane. La mostra resterà aperta fino al 19 aprile. (ANSA).