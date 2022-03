Sicilia: Musumeci, giusto congelare nomine fino a elezioni

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - "Se fossi stato in aula, così come ha fatto il mio movimento DiventeràBellissima avrei votato allo stesso modo. E' giusto che sia così. Non comporta alcun disagio.

E' giusto che le nomine di questo governo vadano congelate fino alla scadenza elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, in mattinata, a Palazzo d'Orleans, ai giornalisti, a margine della presentazione dell'Accademia del tonno rosso in Sicilia, con riferimento all'emendamento approvato ieri all'Ars che blocca di fatto nomine di enti, aziende e società controllate o partecipate, nei 180 giorni che precedono la fine della legislatura e quindi le elezioni per il rinnovo della presidenza della Regione Siciliana. "Sono stato e sono fermamente convinto - ha aggiunto - che la forza politica o la struttura di un governo non si costruiscono sul sottogoverno, ma sulla capacità di lavorare al servizio del territorio. Tutti hanno votato a favore della norma secondo un'idea perfettamente condivisa e sul piano politico la condivide sia il presidente della Regione che il governo tutto". (ANSA).