Sicilia: De Luca in tour elettorale con Volkswagen d'epoca

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - E' partito da Palazzo Zanca, a Messina, il tour elettorale di Cateno De Luca, il leader di Sicilia Vera candidato alla presidenza della Regione. "Partiamo da qui e non lo facciamo per caso. Ho amato questo Palazzo ed è quello stesso amore che oggi mi spinge ad intraprendere il viaggio verso Palermo - dice De Luca - Un viaggio che faremo alla luce del sole incontrando donne e uomini che vogliono essere protagonisti del cambiamento della nostra terra. Non abbiamo bisogno di fare accordi di Palazzo con nessuno.

Partiremo come siamo abituati a fare contando sulla forza delle nostre idee e di quanti ci sosterranno".

Un viaggio per la Sicilia con una Volkswagen d'epoca "che - afferma De Luca - rappresenta simbolicamente lo stuzzicadenti con il quale affronteremo i poteri forti". "Le valige in alto sono invece il simbolo del fallimento della politica che ha spinto tanti giovani a lasciare questa terra per cercare altrove un posto al sole. Noi - prosegue De Luca - rappresentiamo una vera alternativa al sistema politico e contiamo su quanti vorranno unirsi a noi in questo viaggio verso la liberazione della Sicilia. Ribadiamo ancora una volta che non scenderemo a compromessi. Non ci saranno tavoli segreti e sedute spiritiche.

Chi vorrà incontrarci lo farà alla luce del sole".

Al via la campagna di tesseramento a Sicilia Vera, con una serie di incontri sul territorio. "In queste settimane - spiega il deputato Danilo Lo Giudice - abbiamo incontrato l'entusiasmo di tante amiche e tanti amici che non vedono l'ora di scendere in campo e contribuire al processo di cambiamento. I weekend di Sicilia Vera rappresenteranno l'occasione per avviare insieme a quanti vorranno crederci la costruzione di una nuova fase politica per l'Isola". (ANSA).