Musica: 'Roberto Devereux' di Donizzetti al Massimo Palermo

Un'altra opera del grande repertorio belcantistico italiano, "Roberto Devereux" di Donizetti, è in scena al Teatro Massimo di Palermo dal 20 al 27 marzo nell'allestimento della Welsh National Opera di Cardiff.

Dirige il Maestro Roberto Abbado. Regia di Alessandro Talevi.

Assente dal cartellone del Teatro Massimo di Palermo dal 1994, è in scena da domenica 20 marzo alle 20, Roberto Devereux, tragedia lirica in tre atti di Gaetano Donizetti, su libretto di Salvatore Cammarano, nell'allestimento della Welsh National Opera di Cardiff.

L'opera, composta nel 1837 è ispirata alla tragedia di Jacques-François Ancelot, Elisabeth d'Angleterre e fa parte, insieme ad Anna Bolena (1830) e Maria Stuarda (1835), del cosiddetto "ciclo delle regine Tudor" di Donizetti. A interpretare il ruolo dell'eroe romantico Roberto Devereux, conte di Essex e favorito della regina, è una star del belcanto, il tenore americano John Osborn. Elisabetta I d'Inghilterra, vera protagonista del dramma, è il celebre soprano Yolanda Auyanet che ritorna al Teatro Massimo dopo la Norma in cui si alternava con Mariella Devia nel ruolo del titolo. Mentre nei panni di Sara, sua dolente rivale in amore, canta il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaia. Davide Luciano è il duca di Nottingham, marito di Sara che da fraterno amico di Devereux si trasformerà nel suo più acerrimo nemico, artefice della sua morte.

Nelle recite del cast alternativo del 22 e del 26 marzo Elisabetta è Marta Torbidoni, Sara è la palermitana Chiara Amarù, Roberto Devereux Giulio Pelligra, Nottingham Andrea Borghini. Completano il cast Carmine Riccio (Lord Cecil), Ugo Guagliardo (Gualtiero), Federico Cucinotta e Antonio Corbisiero.

Ambientata a Londra nel 1601 alla corte di Westminster, l'opera racconta, sullo sfondo di intrighi e vendette politiche, la vicenda della regina Elisabetta I d'Inghilterra innamorata di un uomo molto più giovane di lei, il conte di Essex Roberto Devereux, che invece ama, ricambiato, Sara, data in sposa su insistenza della regina al duca di Nottingham, fedelissimo amico di Devereux.