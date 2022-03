Furto energia: condominio Palermo allacciato abusivamente

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - I carabinieri della stazione Brancaccio hanno arrestato un commerciante di 39 anni palermitano per furto di energia elettrica e denunciato 23 persone residenti in un solo condominio allacciato abusivamente alla rete elettrica. I militari insieme ai tecnici dell'Enel hanno accertato che il negoziante in via Azolino Hazon avrebbe creato un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il gip de tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto. Nel corso del controllo sono state denunciate 23 persone tutte domiciliate nello stesso condominio. Le loro abitazioni erano allacciate abusivamente alla rete elettrica facendo quindi diminuire o, in alcuni casi, annullare totalmente la spesa dell'utenza elettrica. Tutti gli indagati risponderanno di furto aggravato, con pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione. (ANSA).