Ucraina:10 profughi arrivati in aeroporto Catania

(ANSA) - CATANIA, 15 MAR - Nella serata di ieri sono arrivati nell'aeroporto di Catania 10 cittadini ucraini. Ma il numero di arrivi è destinato ad intensificarsi già dai prossimi giorni.

Ufficio emergenza Covid, Asp e Sac hanno già predisposto tutti i servizi e la situazione è costantemente monitorata. Lo afferma in una nota la Sac, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo, dove si potenzia il servizio operativo di accoglienza per i cittadini ucraini, che saranno assistiti anche dal punto di vista sanitario grazie ad una collaborazione con Enac, Polizia di Frontiera e tutti gli Enti di Stato, Asp e Ufficio del commissario per l'emergenza Covid.

"Ci siamo messi a completa disposizione delle autorità - affermano il presidente e l'ad ella Sac Sandro Gambuzza e Nico Torrisi - per agevolare l'accoglienza in aeroporto e i controlli sanitari per chi, disperato e spesso senza nulla, arriva nel nostro Paese per fuggire dalla guerra".

Per quanto riguarda le vaccinazioni di routine è offerta la possibilità di quelle previste in rapporto all'età: i cittadini che provengono dall'Ucraina potranno accedere a tutti gli ambulatori vaccinali dell'Asp di Catania.

"I cittadini ucraini - afferma il direttore della Medicina della migrazione dell'Asp Renato Passalacqua - potranno anche accedere alle cure in urgenza/emergenza, sempre garantite, tramite contatto con il 118 o l'accesso diretto presso i servizi Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri. Le cure ambulatoriali saranno anche garantite tramite gli ambulatori della Medicina della Migrazione ed Emergenze Sanitarie dell'ASP di Catania".

. (ANSA).