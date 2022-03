Sicilia: Ronzulli (Fi), ad Arcore mai fatto nome Stancanelli

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - "Il nome di Raffaele Stancanelli non è mai stato pronunciato nell'incontro di ieri ad Arcore tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia".

Lo dice all'ANSA la,senatrice Licia Ronzulli, vice presidente nazionale di Forza Italia, che assicura che il nome dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia non mai è stato pronunciato nel corso dell'incontro sulle prossime elezioni regionali in Sicilia. "Smentisco quanto pubblicato da alcuni organi di stampa" aggiunge Ronzulli, in merito alla possibile candidatura di Stancanelli in alternativa all'attuale Governatore Nello Musumeci. (ANSA).