Palermo: Conte, dialogo per candidato, in primis con Pd

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il candidato di Palermo? "Ci stiamo lavorando, ci confronteremo nel movimento per individuare il candidato migliore per rappresentare i nostri valori. Lo faremo con spirito di coalizione, stiamo dialogando anche con altre forze politiche, in primis col Pd". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa a Roma. (ANSA).