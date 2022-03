Musica: Brass dedica concerto di Buzzurro al teatro Massimo

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Il Brass Group dedica il concerto di Francesco Buzzurro, al Teatro Massimo, in questo momento di crisi. "Perché se la lirica soffre il jazz muore -afferma il presidente del Brass, Ignazio Garsia - Perché, anche tra i generi finanziati dal Fus nazionale, il jazz è tra gli ultimi, insieme agli artisti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante". Inoltre, il Brass Group annuncia la messa in scena il 26 marzo del concerto per l'Ucraina auspicato dall'assessore regionale al Turismo, Sport e Spetta-colo Manlio Messina.

Buzzurro virtuoso di chitarra classica e jazz, definito dal Maestro Ennio Morricone "tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta", apprezzato grazie al suo approccio orchestrale alla chitarra, possiede uno stile trasversale che abbraccia il genere classico e il jazz, accompagnando chi lo ascolta in un itinerario musicale unico intorno all'universo della musica ricercata. Per l'artista siciliano le corde della chitarra sono come un taccuino di emozioni su cui annotare le numerose e differenti latitudini che nel tempo hanno regalato al suo strumento ed alla sua sensibilità di artista uno straordinario arcobaleno di suoni, tradizioni e atmosfere. Con "Fuego" il Brass propone questo fine settimana le note in jazz al Real Teatro Santa Cecilia. (ANSA).