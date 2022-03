Mostre: il 'disordine' di Nicola Pucci da New York a Milano

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Rimandata a causa della pandemia, si inaugura giovedì 24 marzo alla Fondazione Mudima di Milano (vernissage dalle 15 alle 20), la personale "La figura e il paradosso" che racchiude la produzione più recente di Nicola Pucci, curata da Dominique Stella. Il tratto molto personale dell'artista palermitano - Gino di Maggio ha parlato di "dipinti in cui riesce a sublimare concetti complessi, a rendere visibili realtà difficilmente raggiungibili" - si concentra sull'esplorazione di universi inediti, sulla costruzione di un curioso disordine tra personaggi e situazioni paradossali.

Nicola Pucci, palermitano, è convinto che ciò che appare, è soltanto un'illusione; bisogna esagerare, trascendere, complicare. E dunque, cercare altro, ovunque, anche in situazioni quotidiane che, sotto questo tratto vigoroso, diventano facilmente paradossali. E così anche la tecnica, che dà vita a composizioni frammentate, collage ambigui e sovrapposti, che rimettono in discussione i codici della prospettiva.

"Il mondo non è così ovvio. Per chi sa osservarlo, l'evidenza è soltanto illusoria, e la pittura di Nicola Pucci gioca con l'illusione come artificio della realtà - scrive Dominique Stella -. Dipingere, per lui, è aprire gli occhi, spingere le porte, aprire i cassetti, esplorare universi inediti e inventare giochi in equilibrio instabile. I quadri di Nicola Pucci si costruiscono in un curioso disordine di personaggi, animali, luoghi, situazioni paradossali, la cui evidenza risiede solamente nella volontà dell'artista di farne nascere un dipinto. E questo disegna un'opera di innesti improbabili, incontri frontali e associazioni instabili".

Anticipando di poco la personale milanese, Nicola Pucci in questi giorni espone anche alla Galleria Ca' d'Oro di Chelsea, a New York. La personale "Beyond Reality", con un testo critico di Gianluca Marziani, è promossa dal Console generale di New York, Fabrizio Di Michele e durerà fino a fine aprile. La mostra resterà aperta fino al 29 aprile. (ANSA).