Eolie, progetto monitoraggio uccelli marini

(ANSA) - LIPARI, 15 MAR - Monitoraggio degli uccelli marini nell'Arcipelago Eoliano. L'associazione eoliana "Nesos", presieduta da Pietro Lo Cascio, è coinvolta in un progetto nazionale triennale di rilevamento e monitoraggio degli uccelli marini, inserito nella direttiva dell'Unione Europea, guidato dal'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e coordinato a livello regionale dall'Università degli studi di Palermo. "Blue Marine Foundation", da un anno supporta le attività di monitoraggio, mettendo a disposizione un mezzo nautico per supportare le attività sul campo. Da quest'anno il mezzo sarà a utilizzato anche nell'ambito di un progetto di conservazione della lucertola muraiola eoliana (Podarcis raffonei), e di una campagna di monitoraggio di eventuali siti di nidificazione di tartaruga Caretta Caretta, in collaborazione con Ispra. "Nell'estate 2021 - spiega Pietro Lo Cascio di Nesos - è stata confermata la presenza di due piccole colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) e sono stati localizzati diversi siti di nidificazione della Berta maggiore (Calonectris diomedea) alle Isole Eolie, alcune delle quali mai registrate in precedenza. È stata inoltre condotta la stima delle popolazioni di uccelli marini, attraverso i richiami uditi durante le diverse sessioni notturne e le indagini diurne nei nidi, nel periodo fra luglio a ottobre". Attualmente Nesos è a lavoro per monitorare la Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan), una berta sfuggente che nidifica in inverno e che ha poche piccole colonie nell'arcipelago. "Il monitoraggio di questi uccelli marini - aggiunge - è estremamente importante ai fini della conservazione. Queste specie sono infatti elencate nella direttiva UE 147/09 e sono piuttosto rare nell'area tirrenica. Il lavoro sul campo si basa principalmente su rilevamenti giornalieri al largo dei siti di nidificazione, al fine di valutare la consistenza della popolazione, e sessioni notturne per una conferma della loro ubicazione". Le indagini saranno portate avanti nelle prossime stagioni fino alla fine del 2023 (ANSA).